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Katar'ın Türk Şirketten İstediği 48 Metrelik Karakol Gemisi Tamamlandı

KATAR'IN TÜRK ŞİRKETTEN İSTEDİĞİ 48 METRELİK KARAKOL GEMİSİ TAMAMLANDI

Katar İçişleri Bakanlığının, Ares Tersanesine sipariş verdiği 48 metrelik Ares 150 Hercules OPV karakol gemisi tamamlandı. Gemi, dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisi unvanına sahip.

Tarih : 06 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Katar'ın Türk Şirketten İstediği 48 Metrelik Karakol Gemisi Tamamlandı(7/10)3

Katar İçişleri Bakanlığı'nın Türk firması Ares Tersanesi'ne sipariş verdiği 17 gemiden 48 metrelik 1'inci 'Ares 150 Hercules OPV' karakol gemisi tamamlandı. Önümüzdeki günlerde teslim edilecek gemi, 37 deniz mili hızıyla 'dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisi' unvanına sahip.

8 ARALIK'TA TESLİM EDİLECEK

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren Ares Tersanesi ve Ticaret A.Ş, Katar İçişleri Bakanlığı'nın isteği doğrultusunda 2014 yılında hayata geçirdikleri 'Hercules Sınıfı Karakol Gemileri' projesi kapsamında yapımı tamamlanan gemilerin teslimatını sürdürüyor. 3 yıllık sürede 24 metrelik 5, 34 metrelik 6 gemi teslim edildi. Yapımı tamamlanan 7'nci 34 metrelik gemi ile ilk 48 metrelik gemi, 8 Aralık Cuma günü teslim edilecek.

'Ares 150 Hercules', dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisi ve Türkiye'de bugüne kadar inşa edilmiş en büyük kompozit gövdeli gemi unvanına sahip. Gemi, hizmete girmesinin ardından 37 deniz mili azami süratiyle Katar Körfezi ve okyanuslarda operasyon yapabilecek. Askeri alanda kullanılacak olmasına rağmen oldukça konforlu ve lüks inşa edilen geminin içi lüks otel odalarını aratmıyor. VIP kamaralardan dinlenme salonlarına, kaptan köşküne kadar birinci sınıf malzemelerin kullanıldığı gemi, Katarlı yetkilileri de kendine hayran bıraktı.

1600 DENİZ MİLİ İKMAL YAPMADAN SEYREDEBİLİYOR

Ares Tersanesi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, geminin uzun süreli bir projenin ürünü olduğunu söyledi. 2014 yılında ihaleye giren 18 dünya devi firma arasında Türk şirketi olarak ihaleyi aldıklarını belirten Kalafatoğlu, 17 gemilik siparişin 11'ini tamamlayıp teslim ettiklerini aktardı. Projenin ilk 48 metrelik gemisini de tamamladıklarını anlatan Kalafatoğlu, "Bu projenin içinde iki adet 'Ares 150 Hercules OPV' diye adlandırdığımız 48 metrelik gemi var. Bunlardan ilkini 8 Aralık Cuma günü Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim ediyoruz. Bu geminin önemi, sınıfında dünyanın en hızlı açık deniz karakol botudur. Toplam 1600 deniz mili ikmal yapmadan seyredebiliyor. 37 deniz mili gibi bir sürate erişebiliyor" dedi.

OKYANUSLARDA HİZMET VEREBİLECEK

Askeri denizcilik anlamında Türkiye'nin yaptığı en önemli ihracat olduğunu söyleyen Kerim Kalafatoğlu, kompozit gövdeli karakol gemileri sınıfında dünyanın en büyük siparişi olduğunu vurguladı. Projenin büyümeye başladığını ve yeni siparişler de aldıklarını aktaran Kalafatoğlu, şöyle konuştu:

"Bu gemilerin inşa malzemesi ileri teknolojik malzemeler. Vakum infüzyon dediğimiz bir sistemle üretiyoruz. Bu sistem Türkiye'de bu türden gemilerde ilk defa uygulanıyor. Kısmet olursa bu proje, sözleşme takviminden 23 ay evvel teslim edilmiş olacak. Gemi 260 ton deplasmana sahip. 9 bin 100 beygir makine gücü var. Gövde formu itibariyle açık denizlerde kesintisiz hizmet verebilecek. Çalışacağı yer Arap Körfezi. Çok yüksek sert denizler yok oralarda ama okyanuslarda operasyon yapma imkanı da sağlıyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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