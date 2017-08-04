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Katar'la Dev Anlaşma! Karşılıklı Seferler Başlıyor
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Katar'la dev anlaşma! Karşılıklı seferler başlıyor

KATAR'LA DEV ANLAŞMA! KARŞILIKLI SEFERLER BAŞLIYOR

88 Katar ve 200 Türk şirketi Katar ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için İzmir'de toplandı. Toplantının ilk sonucu Kocaeli ve Doha arasında ticaretin başlaması oldu.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Katar'la Dev Anlaşma! Karşılıklı Seferler Başlıyor(6/10)2

Türk ve Katar şirketleri arasında İzmir'de devam eden ikili görüşmelerin ilk gününde, özellikle gıda sektöründe bazı firmaların anlaşmaya vardığı, Kocaeli Derince Limanı ile Doha Hamad Limanı arasında karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması için de mutabakata gidildiği belirtildi.

KATAR'DAN 88, TÜRKİYE'DEN 200 ŞİRKET KATILDI

Ekonomi Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ve Katar Ticaret Odası iş birliğiyle İzmir'deki bir otelde düzenlenen ikili görüşmelerin ilk gününe, Katar'dan 88, Türkiye'den ise 200'e yakın firmadan temsilciler katıldı.

GIDA MOBİLYA VE İNŞAATTA İYİ HABERLER

Organizasyonla ilgili değerlendirme yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, gıda, yapı malzemeleri, medikal, plastik ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde firmaların bir araya geldiği görüşmelerde iş bağlantılarının kurulduğunu anlattı.

KARAYOLU BAĞLANTISI DA KURULACAK

İki ülkeden firmaların ortak yatırımlar konusunda da görüştüğüne işaret eden Ünlütürk, yakın vadede bunun sonuçlarının görüleceğini bildirdi. iş adamlarının lojistikle ilgili beklentilerinin bulunduğunu da aktaran Ünlütürk, deniz yolunun ardından karayolu bağlantısının kurulmasının da ikili ticaret hacmini hızla artıracağını ifade etti.

"KARŞILIKLI DİREKT SEFERLER BAŞLIYOR"

Öte yandan Kocaeli'deki Derince Limanı'ndan Katar'a karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.

Safi Derince Liman İşletmeciliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Safi, Katarlı Charlotte Trading and Contracting şirketiyle yürüttükleri görüşmeler sonucu kasım ayından başlamak üzere Derince ile Doha Hamad Limanı arasında konteyner, dökme ve genel kargo yükleri için karşılıklı direkt seferlerin başlatılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

2022 DÜNYA KUPASI PLANI

Katar'ın özellikle 2022 Dünya Şampiyonası öncesi ihtiyaçlarının artacağını, düzenlenecek seferlerle 8-10 gün içinde malların Doha'ya gönderilmesini öngördüklerini dile getiren Safi, haftada üç gün düzenlenecek seferlerde bu ülkenin ihraç mallarının da Türkiye'ye nakliyesinin sağlanacağını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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