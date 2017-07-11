KATARLI THANİ'NİN SÜPER YATI 'AL MİRQAP' ÇEŞME'YE DEMİRLENDİ
Çeşme Limanı'na demirlenen dünyanın beşinci büyük yatına, 500 bin dolarlık yakıt ikmali yapılırken, içinde kimlerin olduğu öğrenilemedi.
Katar'ın eski başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Bin Muhammed Al Thani'nin sahibi olduğu dünyanın beşinci büyük yatı 'Al Mirqap', İzmir'in Çeşme ilçesine demirlendi.
DEV YATA 500 BİN DOLARLIK YAKIT İKMALİ YAPILDI
Çeşme Limanı'na demirlenen 133 metre uzunluğundaki 12 suit odalı, yüzme havuzu, helikopter pisti ve sinema salonları bulunan dev yat 'Al Mirqap'a, Aliağa'da bulunan TECO Petrolcülük tarafından, yaklaşık 500 bin dolarlık yakıt ikmali yapıldı.
SÜPER YATTA KİMLERİN OLDUĞU ÖĞRENİLEMEDİ
Çevresinde koruma ordusuyla geniş güvenlik önlemleri alınan süper yatta kimlerin olduğu öğrenilemedi. Yakıt ve erzak ikmalinin ardından yatın akşam saattlerinde ayrılacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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