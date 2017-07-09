Diriliş Projesine İmza Atan İbrahim Eren Trt Genel Müdürlüğüne Atandı
Erdoğan Ve Aliyev’Den Tarabya’Da Sürpriz Görüşme
Hatay'da Polis Kontrol Noktasına Ateş Açıldı: 3 Polis Yaralı
Abd Dışişleri Bakanı: 15 Temmuz'da Türk Halkı Demokrasiyi Korudu
Fetö'cü Gelin Ve Damat Düğün Konvoyunda Yakalandı
Son Dakika! Abd Savaş Uçakları Pyd'yi Vurdu: 40 Terörist Öldü
Tedavi Olmak İçin Gittiği Hastanede Cayır Cayır Yanarak Can Verdi
Galatasaray'ın Rakibi Ligde Son Dakikada Kurtuldu
Alacak Verecek Davası Kanlı Bitti
"Cesedimi Yakın, Tozlarını İsteyene Dağıtın" Diyerek Bileklerini Kesti
Rüyalar Şehri Dubai'nin Işıltılı Yüzünün Arkasında Kölelik Sistemi Yatıyor
Albayrak: Fsru Ünitemizi Faaliyete Aldık Ve Yakın Zamanda İkincisi De Hayata Geçireceğiz
Pyd'li Teröristler Tarlada Çalışan 14 Yaşındaki Kızı Öldürdü
Katil Birol K., Suriyeli Aileye Ev Taşırken Yardım Etmiş
Nihal Candan "Minik" Aynı Filmde Rol Alacak
Japonya'da Felaket! Şiddetli Yağış Sele Neden Oldu: 18 Kişi Öldü 20 Kişi Hala Kayıp
Avcıların Vurduğu Yaralı Yaban Domuzu, Tarlada Zihinsel Engelli Gence Saldırdı
Haluk Bilginer Ve Aşkın Nur Yengi Yeniden Evlendi
Hdp'li Pervin Buldan Kaza Geçirdi! Ameliyata Alınacak
Beşiktaş'ta Sakatlanan Gökhan Töre, 3 Ay Sahalardan Uzak Kalacak

Katil Birol K., Suriyeli Aileye Ev Taşırken Yardım Etmiş

KATİL BİROL K., SURİYELİ AİLEYE EV TAŞIRKEN YARDIM ETMİŞ

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde vahşice öldürülen Suriyeli kadın ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katillerden Birol K.'nın, Suriyeli aileye taşınırken yardım ettiği ortaya çıktı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Katil Birol K., Suriyeli Aileye Ev Taşırken Yardım Etmiş(9/10)5

Sakarya'da 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'un ile 10 aylık bebeğinin vahşice öldürülmesinin ardından detaylar çıkmaya devam ediyor.

KATİL BİROL K., SURİYELİ AİLENİN TAŞINMASINA YARDIM ETMİŞ

Aynı apartmanda, Suriyeli ailenin bir alt katında oturan komşusu Mesut Bakla, ailenin 1,5 ay önce apartmana taşındığını, taşındığı akşam işten eve geldiği esnada katil zanlılarından Birol K.'nın aileye yardım ettiğini gördüğünü söyledi.

BİROL K., EŞYALARIN TAŞINMASINA YARDIM EDİYORDU

Meset Bakla, "Ben işe sabah 07.00'de giderim. Akşamları 21.00 gibi dönerim. Suriyeli ailenin taşındığını akşam eve geldiğimde apartmana girerken gördüm. Birol K.'yı tanıyorum. Kamyondan ailenin eşyalarını taşıyordu, bende 'kolay gelsin' dedim, evime çıktım" dedi.

"EVDE OLSAYDIM OLANLARI KESİN DUYARDIM"

Üst kata taşınanların Suriyeli olduğunu 1 hafta sonra öğrendiklerini söyleyen Bakla, "Bazen oldukları daireden çocuk seslerini duyuyorduk. Haberlerde okudum balkondan eve girdiklerini söylemişler. Ben o gece izinli olduğum için Pamukova'da bulunan ailemin yanına gitmiştim. Evde olsaydım yaşananları kesin duyardım " diye konuştu.

KATİLİN EŞİ O EVDEN TAŞINDI

Birol K.'nın eşi, bir nakliye firması tutarak evdeki eşyalarını alarak binadan taşındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Katil  Birol  K  Suriyeli  Aileye  Ev  Taşırken  Yardım  Etmiş    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER