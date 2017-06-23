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katil damat ormanda aranıyor

KATİL DAMAT ORMANDA ARANIYOR

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni olan kayınpederi Kadir Demirel'i öldüren Cemil Yavuz Karanfil'in, Sapanca'ya kaçtığı ve ormanlık alanlarda gizlendiği sanılıyor.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:30
Puan Ver : Katil Damat Ormanda Aranıyor(8/10)9


Yeni akit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, kızı Esma Karanfil'e şiddet uygulaması ve darp etmesi üzerine uyarmak üzere evine gittiği damadı Cemil Yavuz Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırıda Esma Karanfil ise ağır yaralanmıştı.



29 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından İstanbul Bayrampaşa'daki CYK CNC Makine adlı işyerine giden katil zanlısının yüklü miktar para aldıktan sonra kayıplara karıştığı belirlenmişti.



Sabah'ın haberine göre geride bıraktığı aracında olayda kullanılan bıçak bulunan zanlı aradan geçen bir aya rağmen bir türlü yakalanamadı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Polisleri, katil zanlısı damat Karanfil'in bulunabileceği 28 adresi bastı ancak bir sonuç alamadı.



Cinayetle ilgili istihbarat çalışmasını yoğunlaştıran İstanbul polisi, yanına 20 bin lira alarak kaçtığı saptanan zanlının plakasını söktüğü motosikleti ile kasklı olarak Bayrampaşa'dan ana güzergâhlara girmeden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçtiğini belirledi.



Katil zanlısı damat Karanfil'in Sakarya Sapanca'ya gittiği yönünde bilgi alınması üzerine oluşturulan özel ekip bu bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Ormanlık alanda kaldığı ve saklandığı değerlendirilen katil zanlısı Karanfil'in yakalanması için detaylı çalışmaların devam ettiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Katil  Damat  Ormanda  Aranıyor    haber

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