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Katırla Silah ve Patlayıcı Taşıyan Teröristler SİHA ile Etkisiz Hale Getirildi

KATIRLA SİLAH VE PATLAYICI TAŞIYAN TERÖRİSTLER SİHA İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt mensuplarının katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdığı anlar Silahlı İnsansız Hava Aracı ile tespit edildi. Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Katırla Silah Ve Patlayıcı Taşıyan Teröristler Siha İle Etkisiz Hale Getirildi(7/10)3

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt mensuplarının katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdığı anlar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi.

KATIRLARA İŞKENCE YAPTILAR

Ağrı Doğubayazıt İl Jandarma Komutanlığı, 6 Nisan 2018 tarihinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt mensuplarının katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdığını tespit etti. Eylem hazırlığında olan teröristlerin o anları ise SİHA ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kayalık alanda yürümekte zorlanan hayvanın kafasına ve ayaklarına saatlerce vurarak işkence yapıldığı, silah ve patlayıcıların boşaltılmasının ardından hayvanın bölgeden uzaklaştırıldığı yer aldı. SİHA destekli yapılan operasyon neticesinde eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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