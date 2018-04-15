KATLİAM GİBİ KAZA! HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇTA, 5 KİŞİ CAN VERDİ
Nevşehir'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
OTOMOBİL, KAMYON İLE ÇARPIŞTI
Alınan bilgiye göre, Nevşehir- Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 66 AAB 610 plakalı otomobil ile tali yoldan çıktığı iddia edilen 50 BC 652 plakalı kamyonet çarpıştı.
5 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ, 4 YARALI VAR
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BİR KAZA DAHA OLDU
Öte yandan kaza yapan kamyonete çarpmamak için fren yapan 50 EC 090 plakalı hafif ticari araç ile 51 KH 644 plakalı otomobil de olay yerinin yaklaşık 10 metre uzağında çarpıştı. Kazada her iki araçta hasar oluştu.
Kaynak: haberinburada
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