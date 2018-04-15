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KATLİAM GİBİ KAZA! HURDA YIĞININA DÖNEN ARAÇTA, 5 KİŞİ CAN VERDİ


Katliam gibi kaza! Hurda yığınına dönen araçta, 5 kişi can verdi
Tarih : 15 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Katliam Gibi Kaza! Hurda Yığınına Dönen Araçta, 5 Kişi Can Verdi(8/10)4

Nevşehir'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

OTOMOBİL, KAMYON İLE ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, Nevşehir- Ürgüp karayolunun Uçhisar Kavşağı'nda sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 66 AAB 610 plakalı otomobil ile tali yoldan çıktığı iddia edilen 50 BC 652 plakalı kamyonet çarpıştı.

5 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ, 4 YARALI VAR

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR KAZA DAHA OLDU

Öte yandan kaza yapan kamyonete çarpmamak için fren yapan 50 EC 090 plakalı hafif ticari araç ile 51 KH 644 plakalı otomobil de olay yerinin yaklaşık 10 metre uzağında çarpıştı. Kazada her iki araçta hasar oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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