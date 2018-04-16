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Katliam gibi kaza! İki otomobil hurdaya döndü: 6 ölü, 5 yaralı

KATLİAM GİBİ KAZA! İKİ OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 6 ÖLÜ, 5 YARALI

Batman'da, iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : Katliam Gibi Kaza! İki Otomobil Hurdaya Döndü: 6 Ölü, 5 Yaralı(10/10)6

Batman- Beşiri karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana gelen olayda Batman merkeze bağlı Kösetarla köy yolu kavşağında Agit Tarhan (26) yönetimindeki otomobil, Beşiri ilçesi yönünden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Agit Tarhan ile Turan Görnü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.

TOPLAMDA 6 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Yaralılardan Hicran (25), Emine ve Mustafa Görnü (5) ile Helin Tanış (16), gece ve sabah erken saatlerde tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Yaralı 5 kişinin ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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