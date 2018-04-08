KATLİAM SONRASI ESAD'DAN DÜNYAYLA DALGA GEÇER GİBİ AÇIKLAMA!
Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası tepkilerin hedefindeki Esad Rejimi'nden saldırıyla ilgili "Takılmış bir plak gibi inandırıcılıktan uzak!" değerlendirmesi geldi.
Doğu Guta'da 80 sivilin yaşamını yitirdiği kimyasal saldırı sonrası suçlamaların odağındaki Esad Rejimi'nden ilk açıklama geldi. Şam yönetimi tarafından yapılan açıklamada saldırı iddiaları için "Takılmış bir plak gibi inandırıcılıktan uzak!" ifadelerine yer verildi.
"TAKILMIŞ BİR PLAK GİBİ İNANDIRICILIKTAN UZAK"
Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarının "Sivillerin kanı üzerinden ticaret yapan ve Suriye'deki terörü destekleyen ülkeler dışında kalanlar için takılmış bir plak gibi ve inandırıcılıktan uzak" olduğunu söyledi.
AÇIKLAMADA SİVİLLERE TERÖRİST DENİLDİ
Suriyeli muhalif grupların ve sivillerin terörist olarak adlandırıldığı açıklamada,"Suriye ordusu terörizme karşı savaşında ne zaman ilerleme sağlasa, kimyasal silah kullanıldığı bahanesi Duma'daki teröristlerin ömrünü uzatmak için ortaya atılıyor" ifadesi kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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