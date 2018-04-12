KATLİAM SONRASI İRAN'I YANINA ALAN ESAD, GÜLEREK POZ VERDİ
Suriye'deki katliamın ardından başkent Şam'da İran dini lideri Hamaney'in başdanışmanı Velayeti'yi ağırlayan Esad, objektiflere gülerek baktı.
İsrail medyasının dün sarayını bırakıp kaçtığı yönünde haberler yaptığı Suriye'deki Şam rejimi lideri Beşar Esed, bugün objektiflerin karşısına çıktı.
ESAD GÜLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Başkent Şam'da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'yi ağırlayan Esad, gülerken görülüyor.
"BATI'DAN GELEN SALDIRI TEHDİTLERİ YALAN"
Başdanışman Velayeti, Batılı ülkelerden gelen saldırı tehditlerinin yalanlara dayandığını söyledi.Esad'ın fotoğraflarını, resmi haber ajansı SANA dünyaya servis etti.
"SURİYE'NİN YANINDA YER ALACAĞIZ" DEMİŞTİ
Duma'da açıklamalarda bulunan İran dini lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, "Herhangi bir yabancı saldırıya karşı Şam'ın yanında olacağız. İran, Amerika ve İsrail ile mücadelesinde Suriye'yi destekliyor" demişti.
ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Beşar Esad ve destekçileri, tahliyeler devam ederken muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da kimyasal silah kullandı. En az 78 can kaybına yol açan saldırı, dünyayı sarstı. ABD ve müttefikleri Esad'a karşı bir askeri operasyona hazırlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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