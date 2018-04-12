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KATLİAM YAŞANAN ÜNİVERSİTENİN YENİ REKTÖRÜ BELLİ OLDU


Katliam yaşanan üniversitenin yeni rektörü belli oldu
Tarih : 12 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Katliam Yaşanan Üniversitenin Yeni Rektörü Belli Oldu(5/10)1

4 kişinin öldürüldüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin Rektörü Hasan Gönen istifasının ardından YÖK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı atadı.

HASAN GÖNEN'İN İSTİFASI KABUL EDİLDİ

YÖK Genel Kurulu, ESOGÜ'de yaşanan silahlı saldırı olayını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantı sonrasında, dün rektörlük görevinden istifa eden Prof. Dr. Hasan Gönen'in istifası kabul edildi.

KEMAL ŞENOCAK ATANDI

Yükseköğretim Kurulunca, ESOGÜ Rektörlüğüne, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü görevine özellikle bir hukukçu öğretim üyesini vekaleten atadıklarını belirtti.

YÖK TOPLANDI

YÖK Genel Kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde yaşanan "silahlı saldırı" olayını görüşmek üzere toplandı. YÖK binasında gerçekleştirilen toplantıda Kurul, silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirilen Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu görüşüldü ve üniversite yönetiminin "idari ve hukuki" bir kusuru olup olmadığını değerlendirildi.

YÖK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırıyla ilgili konuştu. Saraç, "Bu olayla alakalı başlatmış olduğumuz idari soruşturma en kısa sürede tamamlanacak." açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Kemal Şenocak

İşte Saraç'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Bu tür saldırıların akademik ortamlarda tekerrür etmemesi, üniversitelerimizin bilim, huzur ve güven mekanları olması için gerekli güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi rektörlerimize tekrar hatırlatılacaktır.

Osmangazi Üniversitemizin, bu travmaya sebep olan hadisenin etkisinden kurtulabilmesi için her türlü gayreti sarf edeceğiz.

Üniversitelerimiz terör örgütleriyle mücadeleyi, terör örgütlerine sıfır toleransla ve mağduriyetlerin yaşanmaması için azami dikkatle sürdürmelidir. Bu bağlamda, üniversite rektörlerimizle bu toplantıdan çıkan sonuçlar paylaşılacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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