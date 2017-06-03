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kato bomba dağıtım merkeziymiş!

KATO BOMBA DAĞITIM MERKEZİYMİŞ!

Şehit Tümgeneral Aydın ve ekibinin Kato'da destan yazıp ortaya çıkardığı cephaneliğin aynı zamanda PKK'nın Türkiye geneline bomba dağıtım merkezi olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:26
Puan Ver : Kato Bomba Dağıtım Merkeziymiş!(5/10)5


Terör örgütü PKK'nın Kato'da kökünü kazıyan Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın şehit olmadan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmüştü.



Kato'nun zirvesinde Başkomutana tekmil veren şehit Tümgeneral Aydın, görüşmede "Buranın temizlenmesi Ankara ve İstanbul'da terörün belinin kırılmasında da etki yapacaktır" demişti.



 



kaynak:haber7








Etiketler: Kato  Bomba  Dağıtım  Merkeziymiş    haber

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