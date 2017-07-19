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Kato Dağı'na Bayrak Asan TIR Şoförüne Pülümür'de Teröristler Ateş Açtı

KATO DAĞI'NA BAYRAK ASAN TIR ŞOFÖRÜNE PÜLÜMÜR'DE TERÖRİSTLER ATEŞ AÇTI

Bir ay önce Kato Dağı'nın zirvesine helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asan Trabzonlu TIR şoförü Abdullah Özer'e teröristler ateş açtı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 20:40
Puan Ver : Kato Dağı'na Bayrak Asan Tır Şoförüne Pülümür'de Teröristler Ateş Açtı(6/10)2

Bir ay önce 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nın zirvesine helikopter kazasında şehit olan 13 askerin fotoğrafının yer aldığı dev Türk bayrağı asan Trabzonlu tır şoförü Abdullah Özer'e, Tunceli'de şehit edilen 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafı ve Türk bayrağını asarken teröristler tarafından ateş açıldı.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN FOTOĞRAFINI PÜLÜMÜR YOLUNA ASTI

Geçen ay tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde cansız bedeni ırmak kenarında bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın büyük boy fotoğrafını yaptıran Trabzonlu tır şoförü Abdullah Özer, Pülümür'e gitti.

TERÖRİSTLER TIR ŞOFÖRÜNÜ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Burada bayrak ve fotoğrafı Tunceli-Pülümür yoluna asan Abdullah Özer, aracına geri döndüğü sırada tepelerde mevzilenen teröristler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Belinden tabancasını çıkararak arabasını siper olarak kullanan ve kendini savunan Abdullah Özer, ateşin kesilmesi üzerine olay yerinden ayrıldı. Abdullah Özer ve arkadaşı yara almadan kurtuldu.

DAHA ÖNCE 13 ŞEHİDİN FOTOĞRAFINI KATO DAĞINA ASMIŞTI

Tır şoförü Abdullah Özer, bir ay önce Şırnak'ın Şenoba bölgesinde 31 Mayıs akşamı yüksek gerilim tellerine çarparak düşen helikopterde şehit olan 13 askerin fotoğraflarının da bulunduğu Türk bayrağını 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda dalgalandıran kişiydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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