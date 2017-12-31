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KATO DAĞINDA GÖREV GÜVENLİK GÜÇLERİNE FUTBOLCU BURAK YILMAZ SÜRPRİZİ


Kato Dağında Görev Güvenlik Güçlerine Futbolcu Burak Yılmaz Sürprizi
Tarih : 31 Aralık 2017, 22:50
Puan Ver : Kato Dağında Görev Güvenlik Güçlerine Futbolcu Burak Yılmaz Sürprizi(5/10)1

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, yılbaşını güvenlik güçleriyle geçirmek amacıyla geldiği Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'ndan telefonla aradığı Başbakan Binali Yıldırım, "Vatanın güvenliği için sınır boylarında görev yapan kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Yeni senenin ülkemiz, milletimiz için hayırlara, huzura, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

ERDOĞAN VE YILDIRIM İLE KONUŞTULAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını güvenlik güçleriyle geçirmek için geldiği ve 19 Nisan'da başlatılan operasyonun sürdüğü Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından telefonla Başbakan Binali Yıldırım'ı aradı. Başbakan Yıldırım'a bölgedeki çalışmalarla ilgili veren Bakan Soylu, "Geçen sene bilginiz doğrultusunda burada terörist vardı. Şu an talimatlarınız doğrultusunda üs bölgesi kuruldu. Uzun yıllardan sonra ilk kez hem jandarmamız, hem korucularımız bu kışı burada geçirecekler. Buranın teknik olarak ta yüzde 80 oranında bitirdiler" diye konuştu.

BAŞBAKAN'DAN YENİ YIL TEBRİĞİ

Başbakan Binali Yıldırım ise, "Bütün arkadaşların gözlerinden öperim. Vatanın, milletin güvenliği için, selameti için, gece gündüz sınır boylarında fedakarca görev yapan tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Yeni senenin ülkemiz, milletimiz için hayırlara, huzura, kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bütün arkadaşların yeni yılını tebrik ediyorum. Bütün özel harekat polis, koruculara, askerlerimize görevlerinde üstün başarı diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.JANDARMA GENEL KOMUTANIYLA KONUŞTA

Başbakan Yıldırım, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Murat Bulut ile de görüştü.

BURAK YILMAZ SÜRPRİZİ

Soylu'nun son sürprizi ise şarkıcı Yusuf Güney ve Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz oldu. Yusuf Güney askerlere konser sözü verdi. Burak Yılmaz ise askerlerin yeni yılını kutladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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