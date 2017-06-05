KATO'DA DEVAM EDEN OPERASYONLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismi Kato'da 47 gündür devam eden ve bizzat başından beri yönettiği operasyona verildi.
Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismi Kato'da 47 gündür devam eden ve bizzat başından beri yönettiği operasyona verildi. Bölgede şimdiye kadar teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağara sayısı 97'ye ulaştığı belirtildi.
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda ve emir-komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan operasyon zor arazi ve hava şartlarında 47 gündür devam ediyor.
kaynak:sabah
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