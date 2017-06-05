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kato'da devam eden operasyonla ilgili flaş gelişme

KATO'DA DEVAM EDEN OPERASYONLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter kazası sonucu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismi Kato'da 47 gündür devam eden ve bizzat başından beri yönettiği operasyona verildi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 11:25
Puan Ver : Kato'da Devam Eden Operasyonla İlgili Flaş Gelişme(8/10)9


Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter  kazası sonucu 12 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismi Kato'da 47 gündür devam eden ve bizzat başından beri yönettiği operasyona verildi. Bölgede şimdiye kadar teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen mağara sayısı 97'ye ulaştığı belirtildi.



Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda ve emir-komutasında İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan operasyon zor arazi ve hava şartlarında 47 gündür devam ediyor.



 



kaynak:sabah








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