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KATO'DA HAVA HAREKATIYLA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


KATO'DA HAVA HAREKATIYLA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 10 Haziran 2017, 10:34
Puan Ver : Kato'da Hava Harekatıyla 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(7/10)9


Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak Kato bölgesinde devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, dün İHA tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e ulaşırken bir terörist de teslim oldu.



 



kaynak:dünya








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