Toyota Hibrit Test Sürüşüne Yeni Bir Boyut Getirdi
Güneş Işınları İle Kilo Verebilirsiniz!
Katty Perry O Fotoğrafla İlgili İlk Kez Konuştu
Papa'nın Üst Düzey Danışmanı Cinsel Tacizle Suçlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de Halka Hitap Edecek
Epdk'dan Flaş Açıklama
Fenerbahçe Kaleci Transferini Bitirdi!
Şehit Polis Dündar'ı, Son Yolculuğuna 15 Bin Kişi Uğurladı
Hayalet Şehire Dönüştü! Kimse Dışarı Çıkmıyor
İstanbul'da Termometreler 39 Dereceyi Gösterdi
İrem Derici İle Lider Şahin Ayrıldı
Yarın Gelecek Kuzey Afrika Sıcaklarına Bu Önlemleri Alın!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Berlin'e Sert Yanıt
İşkur'dan Gençlere Dev Yatırım
Uefa'dan Türkiye'ye 91 Milyon Euro
Terörle Mücadelenin Profesyonel Gücü
Rusya Ve Türkiye Arasında Kritik Anlaşma
Abd'de Alevlerin Önü Kesilemiyor
Şırnak'ta 6 Terörist Teslim Oldu
'adalet Yürüyüşü'ne Katılan Başkan: Hazırlıksız Olunca...

katty perry o fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu

KATTY PERRY O FOTOĞRAFLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Amerikalı şarkıcı Katty Perry'nin eski sevgilisi Orlando Bloom'la olan pozları çok konuşulmuş ve özellikle muhabirler taraflardan bu pozla ilgili bir açıklama beklemişti.

Tarih : 29 Haziran 2017, 15:44
Puan Ver : Katty Perry O Fotoğrafla İlgili İlk Kez Konuştu(6/10)5


Muhabirlerin beklediği o açıklama geride bıraktığımız günlerde yeni albümü Witness'ın tanıtımı için bir radyo programına çıkan Katty Perry'den geldi. 32 yaşındaki şarkıcı, geçen yıl sevgilisi Orlando Bloom ile Sardunya adasındaki tatillerinde çekilmiş fotoğraf üzerine açıklamada bulundu. Sörf tahtasının üzerindeki kürek çekme fotoğrafıyla ilgili espri yapan ve o anın yaşattığı travmayı üzerinden atmak için uzun süreli terapi alması gerektiğini söyleyen Perry, Orlando'yla o anlarda neler konuştuğunu açıkladı. İşte Katy Perry'nin o sözleri: “Orlando bana çıplak olmak isteyip istemediğimi sordu ve ben de hoşlanmadığımı söyledim. Bu tamamen benim düşüncem ben öyle biri değilim deyince bana tepki gösterdi, Ah, hayır” dedi.



“YATTA ÇIKARDIM”



Kıyafetlerini okyanusun ortasında çıkarmaktan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Perry, ancak özel yatlarına döndüğünde soyunduğunu itiraf etti. Bir ilişkide bu tarz heyecanlar yaşamanın normal ve gerekli olduğunu söyleyen Perry, sadece kendisinin Orlando gibi davranmak istemediğini ve heyecanını yata sakladığını söyledi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Katty  Perry  O  Fotoğrafla  İlgili  İlk  Kez  Konuştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER