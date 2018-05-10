KAVGA EDEN KEDİLERİ AYIRAMAYAN ADAM KÖPEK GİBİ HAVLADI
Kedi kavgasında ilginç anlar yaşandı. Kavga eden iki kediyi ayırmak için uğraşan adam sonuca varamayınca köpek gibi havlamaya başladı.
Sosyal medyada yayılan görüntüler en çok izlenenler arasına girmeyi başardı.
KÖPEK GİBİ HAVLADI
Kavga eden iki kediyi ayırmak için uyarıda bulunan adam, başarılı olamayınca köpek gibi havladı. Bu yöntemse işe yaradı ve kediler kavgayı bırakıp kaçtı, işte o görüntüler!
Kaynak: haberinburada
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