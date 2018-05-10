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Kavga Eden Kedileri Ayıramayan Adam Köpek Gibi Havladı
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Kavga Eden Kedileri Ayıramayan Adam Köpek Gibi Havladı

KAVGA EDEN KEDİLERİ AYIRAMAYAN ADAM KÖPEK GİBİ HAVLADI

Kedi kavgasında ilginç anlar yaşandı. Kavga eden iki kediyi ayırmak için uğraşan adam sonuca varamayınca köpek gibi havlamaya başladı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Kavga Eden Kedileri Ayıramayan Adam Köpek Gibi Havladı(6/10)2

Sosyal medyada yayılan görüntüler en çok izlenenler arasına girmeyi başardı.

KÖPEK GİBİ HAVLADI

Kavga eden iki kediyi ayırmak için uyarıda bulunan adam, başarılı olamayınca köpek gibi havladı. Bu yöntemse işe yaradı ve kediler kavgayı bırakıp kaçtı, işte o görüntüler!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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