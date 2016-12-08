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kavisli ekrana sahip lenovo zuk edge çok yakında geliyor

KAVİSLİ EKRANA SAHİP LENOVO ZUK EDGE ÇOK YAKINDA GELİYOR

Kavisli ekran dünyasına yeni adım atan Çinli Lenovo pazarda iddialı konuma gelmek için elinden geleni yapıyor. Şirket bu alanda ilk modeli ZUK Edge ile açılışı yapacak.

Tarih : 08 Aralık 2016, 10:06
Puan Ver : Kavisli Ekrana Sahip Lenovo Zuk Edge Çok Yakında Geliyor(6/10)7


Kavisli ekran dünyasına yeni adım atan Çinli Lenovo pazarda iddialı konuma gelmek için elinden geleni yapıyor. Şirket bu alanda ilk modeli ZUK Edge ile açılışı yapacak.



Kavisli ekran pazarında yer almak isteyen Lenovo, bu kararın arkasından oldukça güçlü adımlar atmaya başladı. Şirket ZUK Edge isimli modeli ile pazardaki yerini alacak.



ZUK Edge modelinin özelliklerine bakacak olursak 5.5 inçlik Full HD ekran ilk olarak bizi karşılıyor. Snapdragon 821 yonga seti üzerinde yükselen model 4GB/6GB LPDDR4 bellek seçeneklerinin yanısıra  32GB/64GB/128GB depolama seçenekleri ile beraber geliyor. Ön kısımda 8MP bir özçekim kamerası bulunurken arka kısımda ise 13MP bir kamera yer alıyor. Batarya ise 3000mAh olarak belirtilmiş.



Hangi fiyat skalası ile piyasada olacağı henüz belli olmayan ürün için satışların ilk olarak Çin sınırlarında olacağı belirtilmiş.



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