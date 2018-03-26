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Kavurmacı'dan İlginç İtiraf: Gülen'in Ayak Ölçüsünü Aldım!
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Kavurmacı'dan ilginç itiraf: Gülen'in ayak ölçüsünü aldım!

KAVURMACI'DAN İLGİNÇ İTİRAF: GÜLEN'İN AYAK ÖLÇÜSÜNÜ ALDIM!

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ'den yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı, FETÖ elebaşı Gülen'e mesh yapmak için ayak ölçüsünü aldığını itiraf etti.

Tarih : 26 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : Kavurmacı'dan İlginç İtiraf: Gülen'in Ayak Ölçüsünü Aldım!(7/10)3

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

ÇAPRAZ SORGUYA DEVAM EDİLDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı'nın çapraz sorgusuna devam edildi.

"90'LI YILLARDA MESH YAPMIŞTIM"

Bir katılan avukatının, Fetullah Gülen'in mesh için ayak ölçülerinin yazıldığı kağıdın neden kendisinde olduğuyla ilgili soru üzerine sanık Kavurmacı, "90'lı yıllarda mesh yapmıştım. O ölçüler kalmış. Benim arşivimde çok bilgiler vardır. Zamanında yaptırmış, gelip almışlar." dedi.

"İSTERSENİZ İNEĞE TAPIN"

Öte yandan Mahkeme Başkanı Öztürk'ün yaşanan bir diyalog üzerine tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'ya "İsterseniz ineğe tapın. Silahlı terör örgütüne finansman sağlanıp sağlanmadığına bakarız. FETÖ ile ilgili olmayan finansmanlar dışında harcanılan paralar bizi ilgilendirmez." sözleri dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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