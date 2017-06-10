

İş adamı Kaya Çilingiroğlu verdiği röportajda hem kendisiyle hem de eski eşi Hülya Avşar ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. "Hülya Avşar evlenirseniz kıskanır mısınız" diye sorulunca, "Kıskanmam. Hülya'yı sadece bir kere kıskandım. Berlin Berlin filmindeki ateşli sahnelerini bilmiyordum. Öğrenince deliye dönmüştüm" dedi.







O SAHNEYİ BANA SÖYLEMEMİŞTİ







Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ayrıldıktan sonra bile aralarındaki çekim hep vardı. Çilingiroğlu'na, "Avşar'ı ayrıldıktan sonra kıskandınız mı? Evlenirse kıskanır mısınız? diye soruldu." Çilingiroğlu şöyle cevapladı: Hiç kıskanç değilim. Ama ilişkimizin ilk zamanlarında acayip kıskanıyordum Hülya'yı. 'Berlin in Berlin' filminin çekildiği zamanlar... O mastürbasyon sahnesini bana söylememişti. Haberi gazeteden öğrendim. Ertesi gün de Zonguldak'ta bir konseri vardı. Hülya'yı aldım. Arabayla 280-300 kilometre hızla gidiyorum... Sırf ona eziyet edeyim diye! Hülya'nın rengi kireç gibi.. Ağzını açamıyor korkudan. Böyle enteresan bir anımız olmuştu.







kaynak:haberler