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kaya çilingiroğlu'ndan bomba itiraflar

KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NDAN BOMBA İTİRAFLAR

Kaya Çilingiroğlu, verdiği röportajda eski eşi Hülya Avşar ile ilgili bomba itiraflarda bulundu. Avşar kızınının 'Berlin Berlin' filmindeki ateşli sahnelerini kıskandığını söyledi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:06
Puan Ver : Kaya Çilingiroğlu'ndan Bomba İtiraflar(8/10)10


 İş adamı Kaya Çilingiroğlu verdiği röportajda hem kendisiyle hem de eski eşi Hülya Avşar ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. "Hülya Avşar evlenirseniz kıskanır mısınız" diye sorulunca, "Kıskanmam. Hülya'yı sadece bir kere kıskandım. Berlin Berlin filmindeki ateşli sahnelerini bilmiyordum. Öğrenince deliye dönmüştüm" dedi.



O SAHNEYİ BANA SÖYLEMEMİŞTİ



Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ayrıldıktan sonra bile aralarındaki çekim hep vardı. Çilingiroğlu'na, "Avşar'ı ayrıldıktan sonra kıskandınız mı? Evlenirse kıskanır mısınız? diye soruldu." Çilingiroğlu şöyle cevapladı: Hiç kıskanç değilim. Ama ilişkimizin ilk zamanlarında acayip kıskanıyordum Hülya'yı. 'Berlin in Berlin' filminin çekildiği zamanlar... O mastürbasyon sahnesini bana söylememişti. Haberi gazeteden öğrendim. Ertesi gün de Zonguldak'ta bir konseri vardı. Hülya'yı aldım. Arabayla 280-300 kilometre hızla gidiyorum... Sırf ona eziyet edeyim diye! Hülya'nın rengi kireç gibi.. Ağzını açamıyor korkudan. Böyle enteresan bir anımız olmuştu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Kaya  Çilingiroğlu  Ndan  Bomba  İtiraflar    haber

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