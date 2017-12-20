KAYAK MERKEZİNDE SALDIRIYA UĞRAYAN MİLLİ SPORCU: YARIŞLARDAN ÇEKİLMEM İÇİN YAPTILAR
Palandöken Kayak Merkezinde saldırıya uğrayan sporcu Serdar Deniz, "Yarışmalardan çekilmem için saldırıya uğradığım yönünde açıklamalar var. Görünen o. Olay motivasyonumu etkiledi." dedi.
Geçen hafta Palandöken Kayak Merkezi'nde saldırıya uğrayan Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Serdar Deniz'in geçen ekim ayında da benzer bir saldırının hedefi olduğu ortaya çıktı. Olimpiyatlara katılımının engellenmek istendiği iddia edilen 21 yaşındaki genç sporcu, "Yarışmalardan çekilmem için saldırıya uğradığım açıklamaları var. Yani görünen şeyler öyle. Olay çalışmamı, motivasyonumu biraz etkiledi ama çok değil" diye konuştu.
KAYAK ÖĞRETMENİ BİLE TEHDİT ETMİŞ
10 yıldır kayak sporuna gönül veren Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Serdar Deniz, FIS ve TKF işbirliğinde Erzurum Palandöken'de düzenlenen FIS Anatolian Cup Yarışları'nda üçüncülük elde etti. Aldığı puanlarla olimpiyatlara katılma yolunda şansını artırdı. Deniz, ekim ayında Istanbul'da ardından da geçen hafta Erzurum'da saldırıya uğradı. Saldırıların ardından açıklama yapan Türkiye Kayak Federasyonu, milli sporcunun yurtdışında yapılacak kampa gitmek için İstanbul'daki bir otelde konakladığı sırada kayak öğretmeni Y.U. ve arkadaşlarının tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirtti.
FEDERASYON AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Deniz, Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmak için geçen hafta Erzurum Palandöken'deki yarışma esnasında pistte iniş yaptığı sırada ise yine aynı kayak öğretmeni tarafından sakatlanmaya sebebiyet verecek bir saldırıya daha maruz kaldı. Federasyon bu olay için, "Sporcumuzun sakatlanmasını amaçlayarak, milli sporcumuzun olimpiyatlara katılması engellenmek istenmiştir" açıklamasını yaptı.
Olayın ardından yılmayan sporcu FIS Anatolian Cup Yarışmaları'nın ardından konuştu.
"OLAYLARI AKIŞINA BIRAKTIM"
Arkadaşlarının ve Türkiye Kayak Federasyonu'nun da desteğini alan Serdar Deniz, yarışların iyi geçtiğini söyleyerek, "Üçüncü oldum. 10 yıldır bu sporu yapıyorum. Antrenmanlar yaz-kış yapıyoruz" dedi.
Saldırı olayları hakkında ilk kez konuşan genç sporcu, "Yaşanılan kötü bir şeydi. Olumsuz etkiliyor herkesi. Beni de etkiledi. Türkiye Kayak Fedarasyonu da takipçisi bu işin. Umarım bir daha olmaz. Olayın ardından bu işi yapanlarla hiç konuşmadım. Herhangi bir uzlaşma olmadı. Kayarken önüme biri çıktı. Olaylar öyle gelişti. Beni hemen dışarı aldılar. Herhangi bir yaralanmam da olmadı. Olayları akışına bıraktım. Yarışmalardan çekilmem için saldırıya uğradığım açıklamaları var. Yani görünen şeyler öyle. Gerçeği tam bilmiyoruz. Olay çalışmamı, motivasyonumu biraz etkiledi ama çok değil" diye konuştu.
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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