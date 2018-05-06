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Kayalar hareket ediyor, köylüler korku içinde!

KAYALAR HAREKET EDİYOR, KÖYLÜLER KORKU İÇİNDE!

Sivas merkeze bağlı Kartalca köyündeki dev kayalar, çelik halatlarla önlem alınmış olmasına rağmen köy sakinlerinin korku içerisinde yaşamasına neden oluyor.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Kayalar Hareket Ediyor, Köylüler Korku İçinde!(5/10)1

Sivas'ın Kartalca köyü sakinleri, yamaçtaki dev kayalar geçtiğimiz yıllarda çatlayıp köye kaya parçaları düşmeye başlayınca Sivas Valiliğinden yardım istedi. AFAD tarafından yapılan teknik inceleme ile yamaçtaki dev kayalar çelik ağ içerisine alınarak kaya düşmeleri önlendi.

KORKU İÇİNDE YAŞIYORLAR

Sistemin güvenli olmasına rağmen köy sakinleri, ortaya çıkan ürkütücü görüntü nedeni ile korku içerisinde yaşıyor. Çelik ağ sisteminin kendilerine güven vermediğini belirten köy sakinleri, huzursuz olduklarını dile getirerek daha güven veren bir sistem kurulmasını talep ediyor.

KAYALAR HAREKET EDİYOR

Köy muhtarı Emin Seçkiner, huzursuz olduklarını belirterek, "Valiliğimize bu tedbiri aldığı için teşekkür ediyoruz. Ancak bu tedbirin bu kayaları tutacağından emin değiliz. Biz yine korku içerisinde yaşıyoruz. Kayaların altı bomboş. İnce çelik bir halatla tutuluyorlar. Bu nedenle sıkıntılı ve huzursuzuz. Daha güvenli bir önlem alınmasını istiyoruz. Bu kayaların altı boşalmaya devam ediyor. Boşaldıkça da kayalar hareket ediyor. Eğer daha sağlıklı bir tedbir alınmazsa burada can kaybı yaşanabilir" dedi.

Köy sakinlerinden Emrah Şimşek ise, korkularının sürdüğünü ifade ederek, "Benim evim hemen kayaların altında. Burada bu tedbir alındı ama endişelerimizin giderilmesi açısından hiçbir faydası olmadı. Tedbir alındıktan sonra kaya düşmedi ancak korku ile yaşıyoruz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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