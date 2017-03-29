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kaybettiği babasıyla ilgili duygu dolu paylaşım

KAYBETTİĞİ BABASIYLA İLGİLİ DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaşıp doğum gününü kutlayan güzel oyuncu, "Keşke hala senin küçük kızın olarak yine kucağında oturabilsem" notunu düştü.

Tarih : 29 Mart 2017, 16:44
Puan Ver : Kaybettiği Babasıyla İlgili Duygu Dolu Paylaşım(9/10)10


"KEŞKE KÜÇÜK KIZIN OLARAK.."



Ünlü oyuncu, İnstagram'da paylaştığı siyah beyaz kareye, "Keşke hala yanımda olsan, keşke hala senin küçük kızın olarak yine kucağında oturabilsem. Doğum günün kutlu olsun babacığım Niyazi Üçer Altuğ, seni çok özlüyorum" notunu yazdı.



 



kaynak:haberler








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