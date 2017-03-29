KAYBETTİĞİ BABASIYLA İLGİLİ DUYGU DOLU PAYLAŞIM
Kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaşıp doğum gününü kutlayan güzel oyuncu, "Keşke hala senin küçük kızın olarak yine kucağında oturabilsem" notunu düştü.
"KEŞKE KÜÇÜK KIZIN OLARAK.."
Ünlü oyuncu, İnstagram'da paylaştığı siyah beyaz kareye, "Keşke hala yanımda olsan, keşke hala senin küçük kızın olarak yine kucağında oturabilsem. Doğum günün kutlu olsun babacığım Niyazi Üçer Altuğ, seni çok özlüyorum" notunu yazdı.
kaynak:haberler
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