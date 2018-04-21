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Kaybettikleri maçtan sonra hüngür hüngür ağladı

KAYBETTİKLERİ MAÇTAN SONRA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Gençlerbirliği futbolcusu Alper Uludağ 3-0 yenildikleri Osmanlıspor maçı sonrası orta sahada yere çökerek ağladı.

Tarih : 21 Nisan 2018, 18:40
Puan Ver : Kaybettikleri Maçtan Sonra Hüngür Hüngür Ağladı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor'a karşı saha avantajını kullanamadı ve 3-0 mağlup oldu. Bitiş düdüğüyle kümede kalma şansını zora sokan Gençlerbirliği futbolcusu Alper Uludağ yıkıldı. Orta sahada yere çöken Uludağ gözyaşlarına hakim olamadı.

SERDAR GÜRLER TESELLİ ETTİ

Uludağ'ı teselli etmeye eskiden Gençlerbirliği'nde oynayan ve bugün Osmanlıspor adına 3. golü atan Serdar Gürler gitti. Gürler, Uludağ'ı yerden kaldırıp sarıldı ve soyunma odasına götürdü.

Bu skorla Gençlerbirliği 30 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 16. sıraya geriledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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