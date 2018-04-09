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Kaybolan minik Ege evinden 5 kilometre uzakta arazide uyurken bulundu

KAYBOLAN MİNİK EGE EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKTA ARAZİDE UYURKEN BULUNDU

Ersuzum Pasinler'de oyun oyarken kaybolan 2 yaşındaki küçük Ege özel eğitimli köpeklerin yardımıyla AFAD ve jandarma ekipleri tarafından evinden 5 kilometre uzakta boş arazide uyurken bulundu.

Tarih : 09 Nisan 2018, 00:40
Puan Ver : Kaybolan Minik Ege Evinden 5 Kilometre Uzakta Arazide Uyurken Bulundu(8/10)4

Erzurum'un Pasinler ilçesinde 6 Nisan'da kaybolan 2 yaşındaki Ege Albayrak, özel eğitimli köpeklerin yardımıyla AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranırken, boş arazide uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Ege, ailesine teslim edildi.

EVİNİN ÖNÜNDE OYUN OYNARKEN KAYBOLDU

Pasinler ilçesine bağlı Taşkaynak Mahallesi'nde oturan İnci ile Emin Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçü olan Ege, 6 Nisan evinin önünde oynarken kayboldu. Aile fertleri ve köylülerin aramasına rağmen bulunamayan Ege için AFAD ve jandarmadan yardım istendi.

EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKTA BOŞ ARAZİDE UYURKEN BULUNDU

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, özel eğitimli köpeklerle arama faaliyetlerini başlattı. Mahallede ve çevresinde aranmadık yer bırakmayan ekipler alanı genişletince Ege Albayrak'ı 7 Nisan günü olaydan 12 saat sonra evlerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide uyurken buldu. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından muayene edilen Albayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇİFT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çocuklarına kavuşan İnci- Emin Albayrak çifti sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ekiplere teşekkür eden anne İnci Albayrak, "Akrabalarımızla birlikte evin önünde oturuyorduk. Ege'de bizim yanımızda oynuyordu. Bir süre sonra yok olduğunu gördük. Her yeri aradık ama bulamadık. Rabbim evladımızı bize geri verdi. Oraya kadar nasıl gitti, anlamadık. Bu bir mucize. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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