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Kayınbabasından dayak yiyen 17 yaşındaki gelin hastanelik oldu!

KAYINBABASINDAN DAYAK YİYEN 17 YAŞINDAKİ GELİN HASTANELİK OLDU!

Adana'da kayınbabasından dayak yiyen 17 yaşındaki genç kız polis karakoluna sığındı. Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Kayınbabasından Dayak Yiyen 17 Yaşındaki Gelin Hastanelik Oldu!(10/10)6

Adana'da kayınbabasından dayak yiyen 17 yaşındaki genç kız polis karakoluna sığınırken oradan hastaneye kaldırıldı.

DAYAK YİYEN GENÇ KIZ POLİSE SIĞINDI

Adana Yüreğir İlçesi Koza Mahallesi'nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki N.Ç. kayınbabası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kayınbaba N.Ç.'yi dövmeye başladı. N.Ç. ise yanında bulunan bir yakınıyla birlikte evden kaçarak Köprübaşı Merkezine sığındı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan N.Ç. polis merkezine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.

Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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