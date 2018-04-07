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'kayınpeder-Damat Aşkında' Son Perde: 3 Üniversite Bitirdim, Damadım İftira Atıyor
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'Kayınpeder-Damat Aşkında' Son Perde: 3 Üniversite Bitirdim, Damadım İftira Atıyor

'KAYINPEDER-DAMAT AŞKINDA' SON PERDE: 3 ÜNİVERSİTE BİTİRDİM, DAMADIM İFTİRA ATIYOR

Türkiye'nin gündemine oturan 'damadına aşık olan kayınpeder' vakasında kayınpederden yanıt geldi: 3 üniversite bitirdim. Damadım kendi eşcinselliğini bana iftira atarak saklamaya çalışıyor." dedi.

Tarih : 07 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : 'kayınpeder-Damat Aşkında' Son Perde: 3 Üniversite Bitirdim, Damadım İftira Atıyor(6/10)2

Türkiye'nin gündemine oturan 'damadına aşık olan kayınpeder' vakasında kayınpeder cephesinden yanıt geldi. Kayınpeder Yaşar I. "Dava sürecinde ben aklandım. Ancak damadım kendi eşcinselliğini bana iftira atarak saklamaya çalışıyor." dedi. İşte Türkiye'nin konuştuğu 'aşk'ta son durum.

DAMAT ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

E.K. isimli adam ile 8 yıllık eşi M.K. arasındaki boşanma davasında çok konuşulan bir detay günyüzüne çıkmış, damat E.K. kayınpederi Yaşar I.'yı "Bana aşık oldu. Çok sayıda aşk mesajı atıp taciz etti" diye savcılığa şikayet etmişti.

"KAYINPEDERİM TACİZ ETTİ"

Kayınpederinin telefonundan kendi telefonuna atılan "Seni sevdim be tosunum. Sevdim… İnsan hayatta bir kere sever, ikincisi olmaz. Sevdim seni ben deliler gibi hala da seviyorum tosunum…" gibi çok sayıda aşk mesajını da dava dilekçesine koyan damat, annesi ile birlikte dedesinin yanında kalan çocuğunun da kayınpederi tarafından 'tacize uğradığını' iddia etmişti.

KAYINPEDER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un ortaya çıkardığı şok iddialarla ilgili kayınpeder Yaşar I. sessizliğini bozdu.

"3 ÜNİVERSİTE BİTİRDİM, DAMADINI EŞCİNSELLİĞİNİ GİZLİYOR"

İddialarla ilgili kısa bir açıklama yapan kayınpeder "Fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben üç üniversite bitirmiş birisiyim. Ancak şu kadarını söylüyorum; damadım kendi eşcinselliğini bana iftira atarak saklamaya çalışıyor." dedi.

"TORUNUMLA İLGİLİ İDDİALAR ASILSIZ"

Damat E.K.'nın açtığı ve 6 aylık şikayet süresi geçirildiği gerekçesiyle düşürülmesine hükmedilen; aşk mesajları ile ilgili açılan davaya ilişkin "Dava sürecinde ben aklandım." yorumunda bulunan Yaşar I., torunuyla ilgili dava dosyasına giren fotoğraflar için "O benim torunum. Tabi ki seveceğim. Torunumla olan normal fotoğraflarımı bilerek çarpıtmaya çalıştı. İddialar asılsız." dedi.

Yaşar I. yaşananlar ve iddialarla ilgili damadını suçladı.

İŞTE O AŞK MESAJLARI:

Kayınpeder Yaşar I.'nın damadı E.K'ye sosyal medya üzerinden attığı iddia edilen mesajlar şöyle;

"Sevdim be tosunum"

"Sevdim… İnsan hayatta bir kere sever, ikincisi olmaz. Sevdim seni ben deliler gibi hala da seviyorum."

"Bilmiyorum sana ben kavuşur muyum sevda."

"Kendine iyi bak içinde sevgi olmayınca zorlamanın bir anlamı olmuyor. Benim sevmem sadece bu sevgiyi ayakta tutmaya yetmez. Telefonu açtığındaki ses tonu bana karşı içinde hiçbir şey olmadığı gibiydi. Rahatsızlık verdim benimki aptallıktı. HOŞCAKAL."

"Doğum günün kutlu olsun sen sevmesen de ben seviyorum seni"

"Yaşatacak da sensin şimdi bitirecek de sensin. Sen ne hatalar yaptın bir düşün. Ama şunu unutma inan veya inanma 24 Şubat 2012'den bu güne kadar asla sana ihanet etmedim. Sevdim be tosunum."

"Tek bir cevap paşam valla ne kırılırım ne de kızarım, sadece suçu kendimde bulurum. Bitir bu acıyı öyle ya da böyle."

"Sevgi görmüş olsan onun bunun kucağında gezmezsin. Allaha havale ettim bir gün o kadar pişman olacaksın ki istesen de yanında olmayacağım. Bugünkü tarihi unutma bendeki sevgiyi bitirdiğin tarih bu tarih."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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