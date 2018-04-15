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Kayınpederini Öldürüp Ev Sahibini Yaralayan Cezaevi Firarisinin İlk İfadesi: Namusum İçin Yaptım
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Kayınpederini Öldürüp Ev Sahibini Yaralayan Cezaevi Firarisinin İlk İfadesi: Namusum İçin Yaptım

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP EV SAHİBİNİ YARALAYAN CEZAEVİ FİRARİSİNİN İLK İFADESİ: NAMUSUM İÇİN YAPTIM

Bursa'da cezaevinden firar eden adam, önce kayınpederini öldürmüş ardından kayınpederinin evini ateşe vererek ev sahibini rehin almıştı. Firari, adliyeye sevk edilirken "Namusum için yaptım" dedi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Kayınpederini Öldürüp Ev Sahibini Yaralayan Cezaevi Firarisinin İlk İfadesi: Namusum İçin Yaptım(6/10)2

Bursa'da, pazar yerinde kayınpederi Mahmut Çiftçi'yi öldürdükten sonra evini yakan, rehin aldığı kişiyi bacağından vuran cezaevi firarisi, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna ise "Namusum için" yanıtını verdi.

CEZAEVİ FİRARİSİ POMPALIYLA ÖNCE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 12 Nisan'da firar eden Yakup Dağdelen, dün merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler pazarına gelerek, burada pazarcılık yapan kayınpederi 50 yaşındaki Mahmut Çiftçi'ye eşi ve çocuğunu sordu.

Mahmut Çiftçi tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup Dağdelen, yanındaki pompalı tüfekle kayınpederini vurarak ağır yaraladı. Bu sırada tezgaha yakın bir yerde bulunan 54 yaşındaki Halit Haşmet Müftüler'in de koluna saçmalar isabet etti.

Silah seslerin üzerine pazar yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Olayın ardından kaçan Dağdelen, bu kez de elindeki silah ile öldürdüğü kayınpederi Mahmut Çiftçi'nin oturduğu eve gitti. Aile, Mahmut Çiftçi'nin öldüğü hastanede bulunurken, içeni giren Dağdelen, evi ateşe verdi. Tüfekle çevreye ateş eden Yakup Dağdelen, polis ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin vermedi.

KAYINPEDERİNİN EV SAHİBİNİ REHİN ALIP BACAĞINDAN VURDU

Bir süre sonra Yakup Dağdelen, aynı binada oturan kayınpederinin ev sahibi 66 yaşındaki Mehmet Macit Mekikçi'yi rehin alarak dışarı çıktı. Dağdelen'in başına silah dayayıp, sokakta birlikte dolaştığı Mehmet Macit Mekikçi, bir ara yere oturdu. Bu sırada Yakup Dağdelen, Mekikçi'yi sağ bacağından vurdu. Müdahale eden Polis Özel Harekat ekipleri, Yakup Dağdelen'i etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Mekikçi ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINIRKEN MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Mahalle sakinleri yaklaşık 2 saatlik rehine krizinin ardından yakalanan Yakup Dağdelen'i linç etmek istedi. Polis, öfkeli vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Dağdelen emniyete götürülürken, ateşe verdiği ev de alevler yan binalara sıçramadan, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

'NEDEN YAPTIN?' SORUSUNA "NAMUSUM İÇİN" YANITI

Yakup Dağdelen, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, emniyetten çıkarılırken eylemleri neden yaptığını soran gazetecilere, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek "Namusum için" yanıtını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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