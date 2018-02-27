Suudi Arabistan'ın Medine kentinde en ufağı ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Ceviz ve yumurta büyüklüğündeki şiddetli dolu yağışı bir çok aracın hasar görmesine ve hayvanların telef olmasına neden oldu.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Dolu yağışı nedeniyle şehirde yaşayanlar evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılırken, bir çok okulda eğitime ara verildi.

Kaynak: haberinburada