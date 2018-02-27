KAYIP BÜYÜK! YUMURTA BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI, HAYAT DURDU
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde yumurta büyüklüğünde dolu yağması nedeniyle onlarca araç hasar görürken, hayvanlar da telef oldu.
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde en ufağı ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Ceviz ve yumurta büyüklüğündeki şiddetli dolu yağışı bir çok aracın hasar görmesine ve hayvanların telef olmasına neden oldu.
EĞİTİME ARA VERİLDİ
Dolu yağışı nedeniyle şehirde yaşayanlar evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılırken, bir çok okulda eğitime ara verildi.
Kaynak: haberinburada
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