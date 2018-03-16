KAYIP ÇOK BÜYÜK! PATLAYAN TRAFO, 735 İŞ YERİNİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI
Adana'da 735 iş yerinin bulunduğu iş merkezinin otopark bölümündeki trafoda patladı. 735 iş yerinin elektriği kesildi, çalışanlar evlerine gönderildi.
Adana'da kent merkezinde, 735 iş yerinin bulunduğu Galeria İş Merkezi'nin otopark bölümündeki trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında, enerji kablolarının zarar görmesi nedeniyle iş yerlerinin elektriği kesildi. Dumana bağlı is nedeniyle de bazı iş yeri kullanılamaz hale geldi.
TRAFO PATLADI
Olay, merkez Seyhan ilçesinde Fuzuli Caddesi üzerindeki bulunan, Galleria İş Merkezi'nde meydana geldi. Sabaha karşı 04.00 sıralarında iş merkezinin otopark bölümünde bulunan trafo büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte yükselen alevler ve dumanlar otoparkı sardı. İş merkezinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
PAPAĞANI KURTARDILAR
Görevliler ise iş merkezinde bulunan tek canlı papağını kurtarmaya çalıştı. Alevlere rağmen güvenlik noktasına giren görevliler, güvenlik noktasındaki papağanı dışarı çıkarmayı başardı.
İŞE GELENLER GERİ GÖNDERİLDİ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye alevlere müdahale etti. Sabah gelen iş yeri sahipleri ve çalışanlar iş merkezinin yandığını öğrenince büyük şok yaşadı. Yetkililer ise çalışanlara evlerine gitmesini söyledi.
Elektriğin verilemediği iş merkezinde; polis, itfaiye ve enerji firması yetkilileri trafonun neden patladığını belirlemek için soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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