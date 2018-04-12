KAYIP ESRAR DAVASINDA POLİSTEN GÜLDÜREN FARE SAVUNMASI
Arjantin'de, polise ait depoda saklanan yarım tonluk esrarı farelerin yediğini söyleyen 8 polis memuru görevden alındı.
Arjantin'de, polise ait bir depoda ortadan kaybolan yarım ton esrarı farelerin yediğini savunan sekiz polis memuru, adli tıp uzmanlarının bunun mümkün olmadığını söylemeleri üzerine görevden alındı.
ESRARIN ÇALINDIĞI DEPODAKİ KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI
Guardian gazetesinin haberine göre, yarım ton esrarın ortadan kaybolduğu, başkent Buenos Aires'e 60 kilometre uzaklıktaki Pilar'da bulunan depoda yapılan kontrolde ortaya çıktı.
KAYBOLAN ESRAR 2 YILDIR DEPODA TUTULUYORDU
Kaybolan büyük miktardaki esrar, iki yıldır depoda tutuluyordu. Ancak, kayıtlara göre depoda, operasyonlarda ele geçirilen altı bin kilo esrar bulunması gerekirken, 5 bin 460 kilo olduğu fark edildi.
Şüpheler, geçen yıl Nisan ayında görevden ayrılırken, ele geçirilen esrar miktarını imzalamayan kentin eski Emniyet Müdürü Javier Specia üzerinde toplandı.
ESRARLARI FARELERİN YEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
Specia'nın yerine görev gelen Müdürü Emiliyo Portero, eksikliği fark etti ve konuyu iç soruşturma birimine aktardı.
Hakim karşısına çıkan Specia ve üç astı da, kayıp esrarı "farelerin yediğini" öne sürdü. Adli tıp uzmanları: Mümkün değil
ADLİ TIP UZMANLARI İDDİALARI YALANLADI
Ancak adli tıp uzmanları, mahkemede yaptıkları açıklamalarda, farelerin esrarı yiyecek sanıp yemesinin mümkün olmadığını ve çok sayıda farenin uyuşturucuyu yemesi durumunda, depoda çok sayıda ölü farenin bulunması gerektiğini belirtti.
Dört polis memuru daha, 4 Mayıs'ta konuyla ilgili ifade verecek.
YARGIÇ SONRAKİ DURUŞMADA KARAR VERECEK
Yargıç, esrarın kişisel menfaat elde etmek için mi, ihmal sonucu mu ortadan kaybolduğuna karar verecek.
Specia geçen yıl ne kadar gelir elde ettiği konusundaki yeminli bildirimi vermediği için de ayrı bir soruşturma geçiriyor.
Kaynak: haberinburada
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