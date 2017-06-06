

Göller Mahallesi'nde oturan Nihat Akarsu, sabah 08.30 sıralarında ilçe merkezindeki işyerine gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Ancak Akarsu'dan bir daha haber alınamadı. İşyerini açmadığı anlaşılan Akarsu'ya, telefonla da ulaşılamayınca ailesi kayıp başvurusu yaptı. Akarsu'nun işyeri çilingirle açılarak kontrol edildi, ancak bulunamadı. Bunun üzerine Akarsu'nun evden işyerine giderken kullandığı güzergahta arama yapıldı.



Akarsu'nun otomobili, Kızılkara Çayı mevkisinde yaklaşık 130 metrelik uçurumda bulundu. Akarsu'nun, çay yatağında hurdaya dönen otomobilin içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 4 çocuk babası Akarsu'nun cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.







kaynak:milliyet