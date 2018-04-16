KAYMAKAM SAFİTÜRK'Ü ŞEHİT EDEN TERÖRİST, DURUŞMADA KENDİNİ ATEŞE VERDİ
Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasında tutuklu sanık kendini ateşe verdi.
Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davanın duruşmasına, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılan sanık Şerif Mesutoğlu, kendisini ateşe verdi.
8'İ TUTUKLU 15 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hazır bulunurken başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol ile SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu.
"ÖNEMLİ ŞEYLER SÖYLEYECEĞİM" DEDİ
Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanıklardan Şerif Mesutoğlu, davayla ilgili önemli şeyler söyleyeceğini dile getirerek, yanında bulunan diğer sanıklar ile görevlilerin çıkarılmasını talep etti.
ÜZERİNİ ALEVLER KAPLADI
Talebin kabul edilmesinin ardından odada yalnız kalan sanık Mesutoğlu, söyleyeceklerine mahkeme heyetinin inanmayacağını belirtti ve daha sonra oturduğu masanın altında bir şeyleri kurcalamaya başladı. Bu sırada ayağa kalkan Mesutoğlu'nun üzerini alevlerin kapladığı görüldü.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki ilk müdahalesinin ardından Mesutoğlu, Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar olan Mesutoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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