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KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN ŞEHİT EDİLMESİ İLE 7 İLGİLİ TUTUKLAMA


KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN ŞEHİT EDİLMESİ İLE 7 İLGİLİ TUTUKLAMA
Tarih : 08 Aralık 2016, 09:23
Puan Ver : Kaymakam Safitürk'ün Şehit Edilmesi İle 7 İlgili Tutuklama(5/10)3


MARDİN'de Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırı ile ilgili adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 7'si tutuklandı.



İçişleri Bakanlığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve 10 Kasım'da PKK'lı teröristler tarafından makam odasında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenen, Kaymakam Safitürk'ün şehit olmasının ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah adliyeye çıkarılan 29 kişiden 7'si tutuklandı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 71 kişiden, Emniyet'teki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 29 şüphelinin savcılıktaki sorguları tamamlandı. 17 şüpheli savcılık tarafından sorgularının yapılması ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 5'i de mahkemece serbest bırakılırken, aralarında Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş ile yeğeni olan Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu ve Derik Belediyesi Zabıta Amiri Vedat Erol'un da bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Öte yandan, Jandarma tarafından gözaltına alınan 42 kişinin işlemleri ise devam ediyor.



 



kaynak:haberler








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