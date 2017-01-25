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kaymakam uçağa binerken gözaltına alındı

KAYMAKAM UÇAĞA BİNERKEN GÖZALTINA ALINDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bir kaymakamın uçağa binerek yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alındığı öğrenildi.

Tarih : 25 Ocak 2017, 15:15
Puan Ver : Kaymakam Uçağa Binerken Gözaltına Alındı(10/10)8


Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bir kaymakamın uçağa binerek yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alındığı öğrenildi.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bir kaymakamın uçağa binerek yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alındığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması 99, 100 ve 101. dönem kaymakamlar ile 102. dönem kaymakam adaylarına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. 99. dönem kaymakamlardan 16 gözaltı kararı alınırken 3 kaymakam soruşturma kapsamında tutuklandı. 35 kaymakam hakkında işlem yapılırken, bu kapsamda hakkında yakalama kararı çıkarılan bir kaymakamın uçağa binerken gözaltına alındığı öğrenildi. İtirafçı olan kaymakamın avukatının müvekkilinin savunmasında yurt dışındaki hamile olan eşinin yanına doğum yapacağı için gittiğini, kaçamadığını söylediği kaydedildi.



Öte yandan itirafçı olanların verdiği ifadeler FETÖ Lideri Fethullah Gülen hakkında çarpıcı bilgileri de ortaya çıkartılıyor. Yürütülen soruşturmada itirafçıların ulaklar ve televizyon yayınları üzerinden FETÖ Lideri Gülen'den nasıl talimat aldıklarını anlattı. Ayrıca örgütün MEB yapılanmasına yönelik soruşturmada Türkiye Aktif Eğitim Sendikası imamı K. G. ve Kırşehir il ablası Z.A. tutuklanırken, Tokat il ablası İ.B. ile Samsun il ablasının itirafçı olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınanlardan 2 SGK müfettişinin de itirafçı olduğu kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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