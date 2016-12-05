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kaymakamı tehdit eden kişi tutuklandı

KAYMAKAMI TEHDİT EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Bitlis'te, Ovakışla Belde Belediye Başkan Vekilli olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu'nu sosyal medya üzerinden tehdit ettiği belirlenen kişi tutuklandı.

Tarih : 05 Aralık 2016, 16:17
Puan Ver : Kaymakamı Tehdit Eden Kişi Tutuklandı(9/10)11



Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla Belde Belediye Başkan Vekilli olarak görevlendirilen İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu'nu sosyal medya üzerinden tehdit ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Ahlat'ın Ovakışla Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Tekbıyıkoğlu'nu "Cansu K." isimli sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Bayram G, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.



 



kaynak:trthaber









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