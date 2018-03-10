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Kaymakam'ın ikna edemediği yaşlı kadın, çöp evde çıkan yangında öldü

KAYMAKAM'IN İKNA EDEMEDİĞİ YAŞLI KADIN, ÇÖP EVDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ

Malatya'da kaymakamın uyarılarına rağmen çöp evde yaşamaya devam eden yaşlı kadın gece çıkan yangında hayatını kaybetti.

Tarih : 10 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : Kaymakam'ın İkna Edemediği Yaşlı Kadın, Çöp Evde Çıkan Yangında Öldü(7/10)3

Malatya'nın Doğaneşehir ilçesinde çöp evde yaşayan yaşlı kadın, gece çıkan yangında hayatını kaybetti. 1 ay önce yaşlı kadını evinde ziyaret eden İlçe Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak'ın, yangın çıkma ihtimaline karşı yaşlı kadını uyardığı ve yeni bir eve çıkma konusunda ikna edemediği de ortaya çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

TCDD'ye ait tek katlı eski bir lojmanda gece yarısı çıkan yangında evde tek yaşayan 72 yaşındaki Emine Akın ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirmesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KADIN EVİN TEMİZLENME TEKLİFİNİ DE GERİ ÇEVİRDİ

Kaymakamın tüm ısrarlarına rağmen yaşlı kadın evi terk etmedi ve evin temizlenmesi tekliflerini de geri çevirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, içerisinde çok miktarda kağıt ve atık bulunan ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"BAK BUNLAR YANAR, SONRA SENİN BAŞIN AĞRIR"

Geçtiğimiz ay gerçekleşen ziyarette en çarpıcı detay ise Kaymakamın yaşlı kadına, "Bak bunlar yanar, yanında hemen tren rayı var, tren geçerken bir şey olur. Sonra senin başın ağrır bak' dediği bunun üzerine Emine Akın'ın ise 'Allah büyük, Allah adamı darda koymaz" demesi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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