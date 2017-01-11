KAYNAK'TAN ABD'YE ASTANA CEVABI: YER YOK!
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmeleriyle ilgili konuştu.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak barış görüşmeleriyle ilgili konuştu.
Kaynak, Astana'da herhangi bir terör grubuna yer olmadığını söylerken, Türkiye'nin müttefiklerinin hala terör örgütü YPG'yi silahlandırmaya devam ettiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, barış görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada YPG'nin de masada olması gerektiğini savunmuş; "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Toner: PYD savaşta varlığı olan bir grup. Suriye'deki çözüm arayışlarında da seslerinin duyulması gerekiyor. Bize göre, bir noktada bu sürecin bir parçası olmak zorundalar." ifadelerini kullanmıştı.
kaynak:habertürk
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