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Kaynanalar Dizisinin Tijen'i Sevda Aydan Hayatını Kaybetti

KAYNANALAR DİZİSİNİN TİJEN'İ SEVDA AYDAN HAYATINI KAYBETTİ

Bir döneme damga vuran Kaynanalar dizisinde Tijen karakterine hayat veren Sevda Aydan, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Tarih : 06 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Kaynanalar Dizisinin Tijen'i Sevda Aydan Hayatını Kaybetti(10/10)6

Türkiye'nin Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde İzmir'de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK

Aydan'ın cenazesinin Cenazesi yarın günü Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

SEVDA AYDAN KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı. 1962'de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 196 'de Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan sanatçı çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği alanında çalıştı. Televizyon dünyasında TRT'nin tv dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanındı.

Sevda Aydan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesidir.

Ege Aydan-Efe Aydan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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