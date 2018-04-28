Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk takım Aytemiz Alanyaspor oldu. 27. dakikada Emre Akbaba'nın ortasında Welinton kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Lung gole izin vermedi. 36'da yine gole yaklaşan Alanyaspor Villafanes'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Taha'nın vuruşunda Lung yine gole izin vermeyen isim oldu. Kayserispor'da 24. dakikada sakatlanan Deniz Türüç yerini Ryan Mendes'e bıraktı. Her iki takımda ilk yarıda skoru değiştiremeyince devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOL GELDİ

İkinci yarıya sakatlanan Fernandes'in yerine Efecan Karaca'yla başlayan Aytemiz Alanyaspor, henüz ikinci yarının 20. saniyesinde Efecan Karaca'nın güzel golüyle Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.

BOLDRIN EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Golden sonra beraberlik golü için yüklenen Kayserispor 77. dakikada Ryan Mendes sol çaprazdan ceza sahası içine girdi ve içeriye çevirdiği topta Fernando Boldrin gol vurşunu yaptı. Kayserispor bu golle beraberliği yakaladı.

SAPUNARU KIRMIZI KART GÖRDÜ, ALANYASPOR 3 PUANI KAPTI

85. dakikada Sapunaru ceza sahası içinde Douglas'a yaptığı hareket sonucu ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı ve Alanyaspor penaltı kazandı. 86. dakikada Douglas penaltıda golü attı ve takımını tekrar öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor ligde kalma yolunda hayati öneme sahip bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor puanını 35'e yükseltirken, Kayserispor 44 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada