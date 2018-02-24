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Kayseri işi 3 golle bitirdi

KAYSERİ İŞİ 3 GOLLE BİTİRDİ

Spor Toto Süper Ligde Kayserispor, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Tarih : 24 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Kayseri İşi 3 Golle Bitirdi(10/10)6

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Maça çok hızlı başlayan Kasımpaşa, henüz 2. dakikada Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Beraberlik sayısını 20. dakikada Deniz Türüç'le bulan Kayserispor, devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

64. dakikada Veysel Sarı 2. sarı kartı görünce Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Eksik rakibi karşısında vites yükselten Kayserispor, aradığı golü 74'te Badji'nin ayağından buldu. 78'de bir de penaltı kazanan ev sahibi ekipte, atışı gole çeviren Umut Bulut takımının 2. golünü kaydetti. 90+3'te Trezeguet'in penaltıdan attığı gol ise maçın skorunu belirledi: 3-2.

Bu sonuçla 38 puana yükselen Kayserispor haftayı 5. sırada kapattı. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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