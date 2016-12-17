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kayseri valiliği: kan ihtiyacı bulunmamaktadır

KAYSERİ VALİLİĞİ: KAN İHTİYACI BULUNMAMAKTADIR

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen menfur saldırı neticesinde kan ihtiyacı giderilmiştir. Kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

Tarih : 17 Aralık 2016, 12:07
Puan Ver : Kayseri Valiliği: Kan İhtiyacı Bulunmamaktadır(5/10)7


 Kayseri'de, 13 askerin şehit olduğu, 48 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından hastanelerdeki kan ihtiyacının giderildiği belirtildi.



Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen menfur saldırı neticesinde kan ihtiyacı giderilmiştir. Kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.



Saldırının ardından çok sayıda vatandaş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kan merkezine başvurmuştu.



 



kaynak:trthaber








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