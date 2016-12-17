Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen menfur saldırı neticesinde kan ihtiyacı giderilmiştir. Kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.



Kayseri'de, 13 askerin şehit olduğu, 48 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından hastanelerdeki kan ihtiyacının giderildiği belirtildi.







Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen menfur saldırı neticesinde kan ihtiyacı giderilmiştir. Kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.







Saldırının ardından çok sayıda vatandaş, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki kan merkezine başvurmuştu.







kaynak:trthaber