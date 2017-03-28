Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

kayseri'de 2 katlı bina çöktü! ölü ve yaralılar var...

KAYSERİ'DE 2 KATLI BİNA ÇÖKTÜ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...

Kayseri'de, 2 katlı taş binada meydana gelen göçükte 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Tarih : 28 Mart 2017, 11:55
Puan Ver : Kayseri'de 2 Katlı Bina Çöktü! Ölü Ve Yaralılar Var...(5/10)4


Olay Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Çamlıyayla Sokak 36 numaradaki 2 katlı taş binada meydana geldi. Kullanılmayan binaya tadilat için giren inşaat işçisi 44 yaşındaki Seyithan Kuşçu, 37 yaşındaki Hadim Yıltaş ve 35 yaşındaki Zeki Göçer çalışmaya başladıkları sırada binanın çatısı ve içinde bulunan katı çöktü. Göçük sesini duyan çevredekiler durumu 112 ve 156 ekiplerine bildirdi.



Bunun üzerine afad, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler Seyithan Kuşçu'nun olay yerine öldüğünü belirledi. Yaralanan Hadim Yıltaş ve Zeki Göçer ise tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde ölen Kuşçu'nun cesedi, otopsisi yapılmak üzere eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın tanıklarından İbrahim Kelce, inşaat işçilerinin tadilat için binaya girdiklerini ve çalıştıkları sırada göçük altında kaldıklarını söyledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kayseri  De  2  Katlı  Bina  Çöktü  Ölü  Ve  Yaralılar  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER