

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüsünde bugün saat 08.45'de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.,







Patlamada yaralıların bulunduğu bildirilirken, olay yerine ambulanslar sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.







AHABER'e bağlanan gazeteci İsmail Şahin olayın bir bombalı saldırı olabileceği üzerinde durulduğunu söyledi. Görgü tanıklarının bombalı araçla saldırı yaptığını söyleyen Şahin, araçta çarşı iznine çıkan askerlerin olduğunu söyledi.











kaynak:yenişafak