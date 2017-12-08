Hükümetten Kudüs'te Saldıran İsrail'e Tepki: Şiddete Son Verin
Otomobil Ve Bisiklet Karışımı Tuhaf Araç İlgi Çekiyor
Tesla Semi En Büyük Toplu Siparişini Aldı
Beşiktaş'ın Anlaştığı Yıldız, Takımına Veda Etti
Abd'li Kaleci Hope Solo, Federasyon Başkanlığına Aday Olacak
Galatasaray'dan Sürpriz Çıkış: Görüşmeler Başlıyor
Taciz Skandalının Ardından İbretlik Cezayı Yedi
Hrant Dink Cinayeti Davasında 5 Eski Jandarmaya Tahliye
Endonezya Bitcoin'i Yasakladı
Erdoğan'dan Yunanistan Parlamentosundaki 4 Türk Vekile Mesaj: Size Büyük Görev Düşürüyor
Doğu Anadolu Donuyor! Kar Yağışı Hayatı Felç Etti
Tapınakta Kardeş Cinayeti! Başrahip Abisine Pusu Kurup Kılıçla Öldürdü
İstanbul Savunmada Atağa Kalktı! İhracat 419 Milyon Doları Aştı
Dev Şirketler Vergi Reformundan 4,5 Milyar Dolar Kazanacaklar
Siirt'te Rusya Ve Belçika Menşeli Silahlar Ele Geçirildi
Sneijder Dönemi Bitti, İşte Yeni Takımı
Erdoğan, Batı Trakya'da Reis Sana Canım Feda Sloganlarıyla Karşılandı
Rekor Fiyata Satılan İsa Peygamber Tablosunun Sahibi Suudi Prens Çıktı
West Bromwich Albion, Fenerbahçeli Josef İçin 15 Milyon Euro Hazırladı
Ukrayna'nın Roketleri Türk Makinasından Çıkacak

Kayseri'de dehşet! 84'lük dede, av tüfeğiyle damadını öldürdü

KAYSERİ'DE DEHŞET! 84'LÜK DEDE, AV TÜFEĞİYLE DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Kayseri'de 84 yaşındaki adam, tartıştığı 56 yaşındaki damadını çenesinden ve karnından av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Tarih : 08 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Kayseri'de Dehşet! 84'lük Dede, Av Tüfeğiyle Damadını Öldürdü(10/10)6

Kayseri'de 84 yaşındaki adam, tartıştığı 56 yaşındaki damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.



AV TÜFEĞİYLE VURDU



Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Küçük Ali Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana gelen olayda 84 yaşındaki Arif M. ile damadı 56 yaşındaki Ahmet F. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Arif M., av tüfeğiyle iki el ateş ettiği damadı Ahmet F.'yi çenesinden ve karnından vurdu. Silah sesleri sonrasında olayı fark eden yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine ilk olarak polis ekibi ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Ahmet F. olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, 84 yaşındaki Arif M. yakalanarak gözaltına alındı.





GÖZALTINA ALINDI



Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Ahmet F.'nin cesedi otopsi yapılmak için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Arif M. hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kayseri  De  Dehşet  84  Lük  Dede  Av  Tüfeğiyle  Damadını  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER