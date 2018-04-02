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Kayseri'de Volkan Demirel'e yabancı madde yağdı

KAYSERİ'DE VOLKAN DEMİREL'E YABANCI MADDE YAĞDI

Spor Toto Süper Ligde Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'e ikinci yarıda sarı-kırmızılı taraftarlardan yabancı madde yağdı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Kayseri'de Volkan Demirel'e Yabancı Madde Yağdı(7/10)3

Spor Toto Süper Ligde Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de Volkan Demirel maçın ikinci yarısında sıkıntılı anlar yaşadı.

İkinci yarıda geçtiği kalenin arkasındaki tribünden tepkiler alan tecrübeli eldivene yabancı maddeler yağdı.

VOLKAN, TOPU HER ALDIĞINDA ISLIKLAR YÜKSELDİ

Sert cisimlerin atıldığı Volkan, bu cisimleri tekrar dışarı attı. Tecrübeli file bekçisi topu her aldığında da ıslıklar yükseldi. Maç boyunca tribünler ile Volkan Demirel arasında gerginlik devam etti. Zaman zaman tribünlerden küfürlerle karşılaşan Volkan'a sürekli olarak yabancı madde atıldı. Bir ara yanıcı maddeler de sahaya atıldı.

Kayserispor'un kaptanları olaya müdahele etmek istedi. Hakem Ümit Öztürk maçı durdurdu. 54.dakikada duran oyun sonrası bir süre gerginlik devam etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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