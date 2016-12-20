

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısının ardından terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.







Açıklamada, şunlar kaydedildi:







"17 Aralık 2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 14 askerimiz şehit olmuş, 54 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 55 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu yaralılardan 34 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Menfur eylem ile ilgili 15 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Bu olayla bağlantılı olarak, sosyal medya üzerinden terör örgütüne yönelik propaganda yapan şahıslara yönelikte operasyonlar aralıksız devam etmektedir."



Sağduyu çağrısı







Vatandaşların terör örgütünün oyunlarına gelmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:







"Vatandaşlarımızın teröre karşı gösterdikleri tepkilerde sağduyulu davranmaları, şiddete başvurmamaları, topluluğu şiddet eylemlerine yönelten provokatörlere uymamaları, olumsuz ve saldırgan tavır, tutum ve davranışlarda bulunan şahısları en yakın polis veya jandarma merkezlerine bildirmeleri, 155 polis ya da 156 jandarma ihbar hattını arayarak ihbarda bulunmaları, çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır."







kaynak:AA