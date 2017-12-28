KAYSERİSPOR, ANTALYASPOR'U RAHAT GEÇTİ
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Kayserispor - Antalyaspor maçında kazanan, 3-1'lik skorla Kayserispor oldu. Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında kazanan 3-1'lik skorla Kayserispor oldu.
KAYSERİSPOR GERİDEN GELDİ
Antalyaspor, 5. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle öne geçerken, Kayserispor'a galibiyeti getiren goller, 52. dakikada Umut Bulut, 55. dakikada Deniz Türüç ve 89. dakikada Ryan Mendes'ten geldi. Antalyaspor'da Maicon ve Diego, 90. dakikada yaşanan gerginliğin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.
Bu sonucun ardından Kayserispor avantajı yakaladı. Mücadelenin rövanşı, 16 Ocak tarihinde Antalya'da oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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