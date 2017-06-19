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kayserispor, badji'yle anlaştı

KAYSERİSPOR, BADJİ'YLE ANLAŞTI

Kayserispor, Belçika'nın Anderlecht takımında oynayan Senegal milli takımının ön liberosu Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiraladı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:07
Puan Ver : Kayserispor, Badji'yle Anlaştı(9/10)7


Daha önce Medipol Başakşehir'de de top koşturan 1.90'lık ön liberoyla anlaştıklarını açıklayan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Badji'yi satın alma opsiyonuyla kiraladıklarını açıklarken şunları söyledi:



"Senegal milli takımının 27 yaşındaki, 1 metre 90 santim boyundaki ön liberosu Badji'yle anlaştık. Kendisi hem orta sahada hem de sağ bek mevkiinde de oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Daha önce Türkiye'de forma giydiği için Türk futbolunu yakından biliyor.'



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kayserispor  Badji  Yle  Anlaştı    haber

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